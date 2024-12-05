Hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı: Cenini bahçeye gömen kadın gözaltına alındı!
Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı.
İki aylık hamile olduğu öğrenilen 31 yaşındaki A.S., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BAHÇEDE GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
Burada neden rahatsızlandığı sorulduğunda hamile olduğunu ve düşük yaptığını belirten A.S.'nin, cenini de evinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bahçede yapılan çalışmada polis ekiplerince bulunan cenin, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı