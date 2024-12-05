Hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı: Cenini bahçeye gömen kadın gözaltına alındı!

Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı: Cenini bahçeye gömen kadın gözaltına alındı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:20

İki aylık hamile olduğu öğrenilen 31 yaşındaki A.S., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAHÇEDE GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Burada neden rahatsızlandığı sorulduğunda hamile olduğunu ve düşük yaptığını belirten A.S.'nin, cenini de evinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bahçede yapılan çalışmada polis ekiplerince bulunan cenin, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.


Etiketler: #çorum #Cenin

İlgili Haberler

Kürtajda ceninin yarısı içerde kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Kürtajda ceninin yarısı içerde kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu

Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu
500 milyon yıllık fosiller, evrimsel bilmecenin cevabını veriyor

500 milyon yıllık fosiller, evrimsel bilmecenin cevabını veriyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler