Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 14:01
Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu
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Talas ilçesi Harman Mahallesi Mezarlık Sokak üzerindeki Cemil Baba Mezarlığı'nda saat 11.00 sıralarında kaldırımda cenin bulan mezarlık bekçisi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ceninin yaklaşık 4 aylık olduğunu tespit etti. Cenin otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ekipler, ceninin gömüldüğü, ardından da kediler tarafından çıkarıldığı şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor


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