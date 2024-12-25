Hastaneye karın ağrısı şikâyetiyle gitti, 6 kilogramlık kitle çıkarıldı!
Karın ağrısı şikâyetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran 53 yaşındaki Hicran Işık'ın yumurtalıklarından 6 kilogram ağırlığında kitle alındı.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılözü köyünde yaşayan Hicran Işık (53), karın ağrısı şikâyetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde, Hicran Işık'ın yumurtalıklarında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.
Genel cerrahlar operatör doktor Ahmet Topcu ve Orkun Subaşı tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, Işık'ın yumurtalıklarından 30x25 santim boyutlarında ve 6 kilogram ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından Hicran Işık, sağlığına kavuştu.
Doktorlar, başarılı operasyonun ardından Hicran Işık'ın iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirtti ve bu tür sağlık sorunlarına zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.
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