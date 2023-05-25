Hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkardı: 100 bin TL istiyor

Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:06

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:07

Elazığ'da yaşayan Besime Ata isimli bir yurttaş maaşını aldıktan sonra parasını saymaya başladı. Ata, bu sırada 100 TL'lik banknotuna baktığında bir sıfır olmadığını gördü. İlk başta paranın sahte olabileceğini düşünen Ata, ardından internet üzerinden yaptığı araştırmada parada basım hatası olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Ata, 100 liralık banknotunu 100 bin liradan satışa çıkardı. Alıcı olması dahilinde parayı satacağını aktaran Ata, aksi taktirde satmayı düşünmediğini hatıra olarak saklayacağını ifade etti.

"HATALI BASIM OLDUĞUNU ANLADIM"

Hatalı basım 100 TL’yi maaşını aldıktan sonra para sayarken fark ettiğini belirten Ata, "Geçtiğimiz aylarda maaşımı alıp eve gittim. Evde maaşımı sayarken bu 100 lirada bir eksiklik olduğunu gördüm. 100 TL’nin bir sıfırı eksikti ve bir miktar boya kalıntısı vardı. Bu durumu fark edince araştırmaya başladım. Paranın sahte olduğunu düşündüm. Daha sonra internetten bir araştırma yaptım ve bu paranın hatalı basım olduğunu anladım. Türkiye’de birkaç tane daha böyle hatalı basım para var. Benim elimdeki 100 lira da bunlardan bir tanesi. Normalde iki adet sıfır olması gerekirken benim paramda baskı hatasından kaynaklı sadece bir tane sıfır var" dedi.

"TEKLİFLER OLURSA DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Parayı harcamayı düşünmediğini aktaran Ata, “Bu parayı harcamayı düşünmüyorum. Tabi ki gelen teklifler olursa değerlendirebiliriz. Şu anda 100 bin liralık bir değer belirledik. Alan olmasa da biz bu parayı hatıra olarak saklayacağız. İlk fark ettiğimiz anda kardeşlerimle birlikte güzel duygular yaşadık. O günü bize hatırlatması için bu parayı ömür boyu saklayacağız” diye konuştu.