Hatalı park uyarısı alan ehliyetsiz sürücü aracını polisin üzerine sürdü

Aksaray’da aracını hatalı park eden sürücü, aracın kaldırılması için kendisini uyaran trafik polisinin üzerine araç sürüp sonra da bağırarak araç camına vurdu. Yanındaki yolcu da polise bağırırken polis memuru iki şahıstan da şikayetçi oldu.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:55
Hatalı park uyarısı alan ehliyetsiz sürücü aracını polisin üzerine sürdü
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Aksaray Ankara Caddesi'nde aracını ikinci park olarak hatalı şekilde park eden Mustafa A., trafik polisinin aracını kaldırması yönündeki uyarısı üzerine polisle tartışmaya başladı. 

Ehliyeti olmadığı belirlenen Mustafa A. aracı bir tanıdığının alacağını belirterek uzun süre hatalı park konumunda bıraktı. Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen Ardahan A. adlı şahıs da akrabası Mustafa A. ile birlikte polisle tartışmaya başladı. Hatalı park halindeki araca binen Ardahan A. isimli sürücünün aracı kendilerini uyaran trafik polisinin üzerine sürmesi üzerine araç, polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu.

Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polislerle tartışan şahısların haksız olmalarına rağmen gösterdikleri davranışları vatandaşların da tepkisine neden oldu. Trafik polisinin kendisine hakaret eden her iki şahıs hakkında da şikayetçi olduğu öğrenildi.


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