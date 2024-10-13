Hatalı park yüzünden otobüs manevra yapamadı: Trafik kilitlendi

Avcılar’da hatalı park yüzünden manevra yapamayan İETT otobüsü trafiği kilitledi. 30 dakika boyunca kapalı kalan yol, sürücülerin araçlarını çekmesi üzerine normale döndü.

Hatalı park yüzünden otobüs manevra yapamadı: Trafik kilitlendi
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:41

Olay, dün Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddeden sokağa girmek için dönen İETT otobüsü, hatalı park yapan 34 KH 3903 plakalı otomobil nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiği kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Polis ekipleri hatalı park yapan iki araca ceza işlemi uygulayıp sürücülerle iletişime geçmeye çalıştı.

30 dakika boyunca trafiği kilitleyen sürücünün aracını kaldırmasının ardından trafik normale döndü.


Etiketler: #Avcılar #otobüs #Trafik

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