Sendika başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:41

Kaza Kayseri-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DHL 157 plakalı otomobilin sürücüsü Şeker-İş Sendika Başkanı Mustafa Kılıç, Kayseri’den Yozgat istikametine seyir halindeyken Boğazlıyan ilçesi Cinli Yokuş mevkiinde yandan 66 ABJ 373 plakalı TIR'a çarptı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkartılan sendika başkanı Kılıç, kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.