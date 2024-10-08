Sendika başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Şeker-İş Sendika Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza Kayseri-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DHL 157 plakalı otomobilin sürücüsü Şeker-İş Sendika Başkanı Mustafa Kılıç, Kayseri’den Yozgat istikametine seyir halindeyken Boğazlıyan ilçesi Cinli Yokuş mevkiinde yandan 66 ABJ 373 plakalı TIR'a çarptı.
Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkartılan sendika başkanı Kılıç, kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Şeker İş Sendikası #Mustafa Kılıç
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'
- Günlerdir kayıptı, balıkçılar midesinden çıkardı!
- AKP ve CHP oylarında dikkat çeken düşüş
- Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı
- Partisinin kuruluş tarihi belli oldu: Akşener'den mesaj
- Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi
- İstismara uğrayan Sıla bebekten acı haber...
- 'İnsan nerede durduğuna bir bakar'