Hatalı soru yargıya taşındı: Aday haklı bulundu

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ardından ÖSYM Yönetim Kurulu, 87 numaralı soruyu hatalı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Bu sınava giren M.B.D ise 83 doğru ve 36 yanlış ile 69,74 puan alarak başarısız sayıldı. Bunun üzerine M.B.D, konuyu avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla yargıya taşıdı. Geçkil, işlemin iptali davası açtı.

Ankara 17’nci İdare Mahkemesi, hatalı olduğu tespit edilen sorunun değerlendirme dışı bırakılarak kalan sorular üzerinden puan hesaplanmasını hem sınavların objektiflik ilkesi hem de ölçme ve değerlendirme ilkelerine daha uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme, dava konusu olayda hukuka aykırılık bulmadı.

SINAVI BAŞARILI SAYILDI

Davacı avukatı Geçkil’in temyizi üzerine dosya Danıştay 8’inci Daire’ye gitti. Dosyayı inceleyen Danıştay Dairesi, hatalı soru sorulmasının, ÖSYM’nin kendi kusurundan kaynaklandığına kanaat getirdi.

Danıştay, iptaline karar verilen sorunun değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle hesaplama yapılmasının ardından baraj uygulaması sebebiyle bazı adayların dezavantajlı duruma geldiğini vurguladı.

Bu durumun da Anayasa’da eşitlik ilkesine aykırı olduğunun altı çizildi. Ayrıca 90’ıncı soru için başka bir aday tarafından dava açıldığı ve işlemin iptaline karar verildiği vurgulandı. Tüm bu sebeplerden ötürü M.B.D’nin 83 doğru ve 35 yanlış ile 70,33 puanla sınavda ‘başarılı’ olduğuna karar verildi.

Kararı değerlendiren M.B.D’nin avukatı Şenay Geçkil, “Bu karar, yalnızca bir adayın hakkının teslimi değil; aynı zamanda sınav güvenliği ve eşitlik ilkesinin korunması açısından da son derece önemli bir karar. İdarenin kendi kusurundan kaynaklanan hatalı soruların, adaylar üzerinde dezavantaj yaratacak şekilde sonuç doğurması kabul edilemez. Danıştay 8’inci Daire de temyizimi haklı bulup lehimize bir karar verdi" dedi.