Hatalı U dönüşü kaza getirdi: Yanlış yerden dönen taksiye çarptı, takla attı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:01

Güncelleme: 13.04.2024 - 10:04

Merkez Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerinde, Ali N. idaresindeki 16 T 0447 plakalı taksi, yanlış yerden ‘U’ dönüşü aldı.

16 MB 6026 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Nafe, yanlış yerden ‘U’ dönüşü alan taksiye çaptı. Nafe, çarpmanın etkisiyle takla atarak taksinin üzerinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nafe’ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nafe’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.