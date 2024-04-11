Bursa'da Gaye öğretmen, yatağında ölü bulundu!

Gemlik'te Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan ailesi ile yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin kalp krizine bağlı olduğu tahmin edilen Kayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:54
Bursa'da Gaye öğretmen, yatağında ölü bulundu!
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Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın 3'üncü katında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (54), ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında bu sabah, annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan'ın öldüğü belirlendi. Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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