Hatay'da belediyenin kazısında insan kemikleri bulundu: Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı

29.04.2026 15:56:00
DHA
Kırıkhan ilçesinde belediyenin yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, mezarın müzeye nakli için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de belediyenin sosyal tesis alanında yürüttüğü büyütme ve yenileme çalışmaları sırasında iş makinesiyle yapılan kazıda mağaraya rastlandı.

Mağaranın içerisinde insan kemikleri ve küp parçalarına rastlanılması üzerine çalışmalar durduruldu.

Belediye ekipleri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne haber verildi. Arkeolog ve teknik ekipler tarafından yapılan incelemede, mağarada Roma dönemine ait kaya mezarı olduğu tespit edildi.

Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik amacıyla kapatıldı. Kaya mezarının müzeye nakli için çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler

Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu: İşte o fragman...
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu: İşte o fragman... HBO Max ve Fayn ortaklığında hazırlanan üç bölümlük suç belgeseli "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal", 8 Mayıs’ta izleyiciyle buluşuyor. Belgesel olayın kilit ismi Tuncer Ustael’in hapishanedeki özel röportajını da içeriyor.
İstanbul'da iş yerine 'mermi' bırakarak tehdit mesajı: 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da iş yerine 'mermi' bırakarak tehdit mesajı: 6 zanlı yakalandı İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerine zarf içerisinde tehdit mesajı ve mermi bırakan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da esrarengiz olay: Yol kenarında insana ait kemik parçaları ve kafatası bulundu
Ankara'da esrarengiz olay: Yol kenarında insana ait kemik parçaları ve kafatası bulundu Ankara’nın Polatlı ilçesinde yol kenarındaki bir arazide insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları ve kafatası bulundu.