'Hatay'da depremde yıkılan binanın yerine AVM yapılacak' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı medya kuruluşlarında yer alan ve Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi Ayşe Fitnat Caddesi üzerinde deprem öncesi bina bulunan parsele alışveriş merkezi inşa edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YAPILAN TİCARİ ÜNİTE ALANLARIDIR..."

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir.

Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."