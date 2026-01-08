Hatay’da depremzedelerin yaşadığı sorunlar sürüyor: ‘24 saatin 20’sinde elektriklerimiz kesik’

Hatay Antakya’da depremzedelerin durumu yürekleri burkmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı konutlarla övünürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişiyle Hatay’dakiçalışmalar bir günlüğüne hız kazandı. Günü kurtarmak için, Erdoğan’ın göz zevkinin bozulmaması için yapılan makyajlar depremzedelerin sorununu çözmeye çare olmadı. Hatay’da elektrikler kesiliyor, altyapı hizmetleri de yetersiz kalıyor. Bakanlık, kesintilerin nedeninin “ani sıcaklık düşüşleri” ve “artan elektrik tüketimi” olduğunu savundu.

Altyapı eksikliklerine ilişkin ise bir değerlendirmede bulunulmadı. Yetkili kurumlardan yardım isteyen yurttaşlar, çelişkili ifadelerle karşı karşıya kalıyor. Depremzede yurttaşlardan edinilen bilgilere göre, kurumlar sorumluluk noktasında topu birbirine atıyor. AKP’li belediye de yurttaşlara yardım götürmekte yetersiz kalıyor. Bazı sokaklarda bulunan binaların alt katında dize kadar su bulunuyor. Kamu kurumlarına danışan yurttaşların istekleri yanıtsız kalıyor. Zaten kısıtlı imkanlara sahip yurttaşlar, suyu kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyor.

‘YAPILANLARIN HEPSİ GÜNÜ KURTARMAK İÇİN’

Yaşamını Antakya’da sürdürep depremzede yurttaş A.C., Antakya’a yurttaşların yaşadığı sorunları Cumhuriyet’e anlattı. Kurumların arasında iletişim sorunu olduğunu söyleyen A.C., “Kimse kimseye danışmıyor. Yapılan işlemlerin hepsi günü kurtarmak için. Yapılan hiçbir iş iyi değil. Elektriğimiz yok. Cep telefonlarımız çekmiyor. İnternetimiz yok. Yollarımız çok kötü. İnşaatlar çok kötü. Altyapı hiç bitmemiş. Bu kolay değil biliyoruz ama dışarıdakiler Hatay’da altyapı, üstyapı bitmiş, her yer güllük gülistanlık sanıyor. Böyle bir şey yok” dedi.

‘PARAMIZLA REZİL OLUYORUZ’

“Kendi paramızla rezil oluyoruz” diyen A.C., “Benim binamın altında 2 metre su var. Ne belediye, ne başka bir kurum yardımcı olmuyor. Sokaktaki bütün binalarda su var. Ama kimse çözüm bulamıyor. Ellerini uzatmıyorlar” ifadelerini kullandı. Yolların kötülüğüne işaret eden A.C., “Arabalarımız altları gitti. Sanayiye gitmekten utanır olduk. Her gün benzin istasyonuna geçip arabanın lastiğini ayarlamak zorunda kalıyorum. Arabamızda oynanmadık yer kalmadı. Biz bunların gündemde tutulmasını istiyoruz” diye konuştu.

ELEKTRİĞİN NE ZAMAN GELECEĞİNİ BİLE SÖYLEYEMEDİLER

Elektrik kesintilerine ilişkin de konuşan A.C., “Deprem olduğundan bu yana günün 24 saatinin yirmisinde elektrik yok. Elektrik arızası var, nerede olduğunu bilmiyorlar. 6’da gelecek diyorlar, 6’yı geçiyor. Arıyorsun, 7’de gelecek diyorlar. O zaman da gelmiyor, yine arıyoruz bu sefer de 10’da geliyor. Tüm makinelerimiz bozuldu. Bozulan makinelerinizi gönderin diyorlar ona da para vermiyorlar. Orada da bize yalan söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

A.C., TOKİ binalarına ilişkin verdiği demeçte ise, “Hemen benim binamın yanında TOKİ evleri yapılıyor. Oradan görüyoruz, işçilik sıfır. Bir tanıdığıma çıktı biri. Gittik baktık. ‘Gidin eksikleri görün, eksikleri tamamlayalım’ dediler. Bizim yanımıza bir arkadaş verdiler. tek tek eksikleri not aldı. Daha sonra şantiye şefine gittik. Eksikler o kadar çoktu ki, ‘Ben bu evi yeniden mi yapacağım’ yanıtını verdi. Boya sıfır. Pervazların altından hava geçiyor. Parkeler yanlış” dedi.