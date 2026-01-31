Olay, akşam saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu istinat duvarından kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Hatay’da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi
Hatay’da, istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar zarar gördü.
31.01.2026 23:32:00
Güncellenme:
DHA
Hatay’da, istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar zarar gördü.
İlgili Konular: #hatay