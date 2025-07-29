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Hatay'da kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti

Hatay'da kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti

29.07.2025 11:05:00
Güncellenme:
DHA
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Hatay'da kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde 24 yaşındaki görevli intörn doktor Cem Tadal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan intörn doktor Cem Tadal, 24 Temmuz'da ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç doktor, meslektaşlarının müdahalesiyle ameliyata alındı. Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceği öğrenilen Cem Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.

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