Hatay'da orman yangını: Bin 115 kişi tahliye edildi!

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi’nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte karadan 271 araç ve yaklaşık 624 personelle müdahale çalışmaları sürüyor.

Öte yandan alevlere; 5 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde bulunan bin 115 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilen yurttaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Yangında 14. saat geride kalırken yaralanma ve olumsuz durum olmadığı öğrenildi.