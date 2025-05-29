Hatay'da panik yaratan sesin nedeni belli oldu

Hatay'da panik yaratan sesin nedeninin Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.





Samandağ Kaymakamlığı, bölgede duyulan ve panik yaratan sesle ilgili açıklamada bulundu.





Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Samandağ- Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."