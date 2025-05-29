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Hatay'da panik yaratan sesin nedeni belli oldu

Hatay'da panik yaratan sesin nedeni belli oldu

29.05.2025 23:14:00
Güncellenme:
DHA
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Hatay'da panik yaratan sesin nedeni belli oldu

Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yarattı. Sesin nedeni ardından yapılan açıklama ile belli oldu.
Hatay'da panik yaratan sesin nedeninin Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.

Samandağ Kaymakamlığı, bölgede duyulan ve panik yaratan sesle ilgili açıklamada bulundu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samandağ- Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur." 
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