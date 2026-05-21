Hatay'da sel faciası... Tek katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var

21.05.2026 07:54:00
Güncellenme:
AA DHA
Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Ayrıca, Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürüyor.

İlgili Konular: #sel #hatay #ölü ve yaralı

Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek Tokat Valiliği, Almus Barajı’nda dolusavakların taşma riskine karşı Turhal ilçesindeki 15 mahalle ve 7 köyün geçici olarak tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.
Türkiye, birçok ilde sel ve taşkına teslim oldu: Az yağınca kuraklık, çok yağınca taşkın Türkiye, 2025 yılında aldığı az yağış sonucunda kuraklık yaşadı. 2026 ise Türkiye için fazlasıyla yağışlı geçiyor. Sel ve taşkınlar yaşanıyor. Uzmanlar toprağın yağmur suyunu çekebilmesi için yeşil alanların artması gerektiğine dikkat çekerken, iktidarın politikaları, yeşil alanların giderek azalmasına sebep oluyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, sünger kent yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini belireterek “Bilim insanları kuraklık, taşkın, sel ve diğer aşırı meteorolojik olayların şiddetinin ve sıklığının artarak devam edeceğini belirtiyor. Türkiye, bunları yönetebilmek konusunda yasal ve kurumsal kapasite eksikliklerini maalesef tamamlayamadı” dedi.
Sel riski: Tokat ve Amasya’da eğitime ara Yoğun yağışların ardından Yeşilırmak ve bağlı derelerde su seviyesinin yükselmesi üzerine Amasya ve Tokat’ta bazı ilçelerde eğitime ara verildi.