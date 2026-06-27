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Hatay'da tarım makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Hatay'da tarım makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

27.06.2026 16:17:00
Güncellenme:
AA
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Hatay'da tarım makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tarlada çalışırken saman ayırma makinesine vücudunu kaptıran 24 yaşındaki yabancı uyruklu tarım işçisi Mohammad Alhasan hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde tarlada çalışırken saman ayırma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mohammad Alhasan (24), tarlada çalışırken vücudunu saman ayırma makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Alhasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alhasan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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