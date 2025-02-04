Hatay Depremzede Derneği'nden 2 yıl raporu: 'Kalıcı konut, adalet ve şeffaflık istiyoruz'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:09

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:09

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla hazırladığı kapsamlı raporu kamuoyuna açıkladı.

Raporda, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma yol açtığı ve resmi rakamlara göre 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İlk yıl raporlarını "Orada kimse var mı?" sorusuyla başlattıklarını belirten dernek yetkilileri, ikinci yıl raporuna "Dışarıda kimse var mı?" sorusuyla başladıklarını ifade etti.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Depremin ikinci yılı nedeniyle hazırladığımız Raporumuza da ‘Dışarıda kimse var mı?’ sorusuyla başlamak istiyoruz.

Ülkemizde ve dünyada çoklu bir kriz ortamında olduğumuzun ve bir avuç ‘tuzu kurunun’ dışındaki insanların ayakta kalma çabası içinde bunaldıklarının farkındayız. Bu nedenle sorumuzun muhatapları, buldukları her imkan ve fırsatı bizimle dayanışmak için kullanan ve bizlere ‘yalnız değilsiniz’ duygusunu yaşatan gönüllü karagün dostlarımız değil; kocaman kocaman sözler verip de ortalıkta görünmeyen muktedirlerdir. "

"FELAKETİN SORUMLUSU RANT DÜZENİ VE DENETİMSİZLİK"

"6 Şubat 2023 depremleri, sadece doğanın değil, yıllardır süregelen rant düzeninin, denetimsizliğin ve ihmalkârlığın yarattığı bir felaket olarak tarihe geçmiştir. Bu deprem, insan hayatını hiçe sayan bir yönetim anlayışının bedelini halkın ödediği büyük bir toplumsal yıkımdır. Aradan geçen iki yıl, bu felaketin esas sorumlusunun siyasi iktidar ve merkezi yönetimin yıllardır süregelen plansızlıkları, rant odaklı politikaları ve halkın güvenliğini hiçe sayan uygulamaları olduğunu açıkça göstermiştir. Yıkılan binalar, enkaz altında kalan hayatlar, çöken umutlar; hepsi, insan eliyle yaratılmış bir trajedinin sonucudur.

Hâlâ tek bir yetkilinin dahi istifa etmediği, hesap sormanın ve vermenin yerini cezasızlığın aldığı bu süreçte, yaşanan ölümlerin kader değil, siyasi tercihlerin sonucu olduğu açıktır. Merkezi yönetim, afet yönetiminde tam anlamıyla sınıfta kalmış, kriz anında bizleri yalnız bırakmıştır. Yardım çağrılarının bürokrasiye takılması ve koordinasyon eksikliği günlerce enkaz altından kurtarılmayı beklememize sebep olmuştur."

KONTEYNER KENTLER KALICI HALE GELDİ

Raporda, Hatay’da kalıcı konutların sağlanmadığı ve depremzedelerin geçici konteyner kentlerde yaşamaya mahkûm edildiği belirtilerek, "Deprem sonrası verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve kalıcı konutların sağlanmaması bizleri insani olmayan koşullarda konteyner kentlerde yaşamaya mahkûm etmiştir. Barınma hakkımız görmezden gelinmiş, geçici konteyner kentler bizler için bir yaşam biçimi haline getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DEPREMZEDELERİN TALEPLERİ

Hatay Depremzede Derneği, hazırladığı raporda hükümetten ve yetkililerden şu taleplerde bulundu:

Yıkılan aile sağlığı merkezlerinin yenilenmesi ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin sağlanması,

Depremzedeler için düzenli ve sürdürülebilir psikososyal destek sağlanması,

Okul binalarının eğitim dışı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi,

Rezerv ve riskli alan dönüşümlerinde halkın görüşlerinin dikkate alınması,

Hatay için devlet hazinesinden özel bütçe ayrılması,

Deprem sonrası kaybolan vatandaşların akıbetinin açıklanması,

Depremde yaşanan ihmallerin sorumlularının yargılanması,

Deprem vergilerinin nasıl kullanıldığının şeffaf bir şekilde açıklanması,

Halkın geçici konteyner kentlerde yaşamaya mahkûm edilmemesi, kalıcı ve güvenli konutlara ücretsiz erişimin sağlanması.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Raporda, son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu rapor, yalnızca yaşanan yıkımı ve ihmalleri belgelemek için değil, aynı zamanda Hatay halkının haklı taleplerini duyurmak için hazırlanmıştır. Hatay halkı olarak, insanca yaşama hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi, kalıcı konutlarımızı, sağlık ve eğitim hizmetlerimize erişimi, adaletin sağlanmasını talep ettiğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Verilen sözlerin takipçisi olmaktan, hesap sormaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Hatay Depremzede Derneği olarak Hatay’ı birlikte yeniden kurma irademiz, ilk günkü kararlılığıyla devam etmektedir."