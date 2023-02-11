1999 depreminde tek bir binanın yıkılmadığı Tavşancıl nerededir? Tavşancıl'da neden yıkım olmadı?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:49

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:49

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyerek büyük kayıplara sebep olan deprem felaketinde Hatay Erzin'de hiçbir binanın yıkılmaması, 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandığı Kocaeli'nde hasar görmeyen Tavşancıl'ı akıllara getirdi.



TAVŞANCIL NEREDE?



Tavşancıl, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı bir mahalledir. Daha önceleri köy iken, 21 Aralık 1987 tarihindeki kararla belediye statüsü alarak Gebze'ye bağlı bir beldeye dönüştü. 2008 yılında ilçe olmasına karar verilen Dilovası'na mahalle olarak bağlandı.



TAVŞANCIL'DA NEDEN HASAR OLMADI?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Ancak deremin meydana geldiği Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde yer alan Tavşancıl'da hiç yıkım olmadı. Beldenin 1989'da seçilen ve 2002'ye kadar görev yapan belediye başkanı Salih Gün'ün deprem riski nedeniyle bilim insanlarından yardım alarak hazırladığı imar mevzuatı çerçevesinde başlattığı en fazla 3 katlı binalara imar izni verilmesi vb. uygulamalar dolayısıyla 1999 Gölcük depremi sırasında beldede can ve mal kaybı yaşanmadı.

DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANI SALİH GÜN

1989 ve 1994 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Tavşancıl beldesi belediye başkanı seçilmiştir. 1999 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tavşancıl beldesi belediye başkanı seçilmiştir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçilmiştir.

30 Ocak 2022'de İstanbul'da COVID-19 tedavisi sırasında öldü.











