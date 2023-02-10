Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir? Refik Eryılmaz hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:33

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:33

Türkiye'yi yasa boğan depremin en çok etkilediği kentlerden birisi olan Hatay'da, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kendilerine giden yardımlara el konup başka bir yere gönderildiğini söyledi.

REFİK ERYILMAZ KİMDİR?

10 Mayıs 1964'te Hatay Samandağ'da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Samandağ’da tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılından itibaren Hatay'da serbest avukatlık yaptı. Gençlik yıllarından itibaren siyasette aktif rol oynayan Eryılmaz 24. Dönem Hatay milletvekili olarak görev yaptı. 2011 yılında Samandağ’da kurulan Kalem Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (KALEM-DER)’nin kurucu üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında birçok konferans ve söyleşide konuşmacı olarak yer aldı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonunda üye olarak görev yapan Eryılmaz, 2 Dönem CHP Disiplin Kurulunda görev yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Samandağ Belediye Başkan adayı olan Eryılmaz, %63’lük oyla Samandağ Belediye Başkanlığına seçildi. Çok iyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.