Son Dakika... Elazığ'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Elazığ Merkez'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 18.34'te meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2023-02-17
Saat:18:34:37 TSİ
Enlem:38.627 N
Boylam:39.665 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LvpjS8fOCG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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