Son Dakika... Elazığ'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:54
Son Dakika... Elazığ'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Elazığ Merkez'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18.34'te meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.


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