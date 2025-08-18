Hatay'ın plaka kodu ne? Hatay'ın plaka numarası kaç? Hatay ve ilçelerinin plaka harfleri...



Hatay plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

HATAY'IN PLAKA KODU NEDİR?

Hatay’ın plaka kodu 31 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka numaralarından biridir. Hatay’da araç plakaları, 31 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Hatay Plaka Kodunun Anlamı

Hatay’ın plaka kodu olan 31, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

31 sayısı, Hatay’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Hatay ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Hatay’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Hatay İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Antakya 31 A, 31 AA

Altınözü 31 AL

Arsuz 31 AR

Belen 31 B

Defne 31 D

Dörtyol 31 DY

Erzin 31 E

Hassa 31 H

İskenderun 31 İS, 31 İ

Kırıkhan 31 K

Kumlu 31 KU

Payas 31 P

Reyhanlı 31 R

Samandağ 31 S

Yayladağı 31 Y