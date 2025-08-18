Hatay'ın plaka kodu ne? Hatay'ın plaka numarası kaç? Hatay ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 12:27:00
Haber Merkezi
Hatay’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Hatay ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Hatay plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

HATAY'IN PLAKA KODU NEDİR?

Hatay’ın plaka kodu 31 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka numaralarından biridir. Hatay’da araç plakaları, 31 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Hatay Plaka Kodunun Anlamı

Hatay’ın plaka kodu olan 31, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
31 sayısı, Hatay’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Hatay ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Hatay’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Hatay İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe    Plaka Harfleri
Antakya    31 A, 31 AA
Altınözü    31 AL
Arsuz    31 AR
Belen    31 B
Defne    31 D
Dörtyol    31 DY
Erzin    31 E
Hassa    31 H
İskenderun    31 İS, 31 İ
Kırıkhan    31 K
Kumlu    31 KU
Payas    31 P
Reyhanlı    31 R
Samandağ    31 S
Yayladağı    31 Y

