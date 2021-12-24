Hatay İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi, ayinin ardından Noel Bayramı çoşkuyla kutlandı
Hatay'da Noel dolayısıyla İskenderun ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da ayine katıldı.
Hatay İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı için ayin düzenlendi. Ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti.
Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Yıldırım, "Özellikle Türkiye'mize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini dilerim" dedi.
Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.
Ayine, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.
Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti.
Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu, pasta kesildi.
Ayine gelenlere Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye sepetleri dağıtıldı.
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