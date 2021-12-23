Meghan ve Harry, kızları Lilibet'in ilk fotoğrafını Noel kartında paylaştı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınan Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ile Meghan Markle, 2 yaşındaki oğulları Archie ve 6 aylık kızları Lilibet ile bir aile fotoğrafı içeren yıllık tatil kartlarını paylaştılar. Çiftin kızları Lilibet'in yüzü Noel kartında ilk kez görüldü.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2021 Perşembe, 23:18
Meghan ve Harry, kızları Lilibet'in ilk fotoğrafını Noel kartında paylaştı
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Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ile Meghan Markle, 2021 yılı için Noel kartını uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Team Rubicon üzerinden paylaştıİkinci çocukları Lilibet'in doğumundan altı ay sonra yayınlanan 2021 Noel kartlarında kızları Lilibet'in yüzünü ilk kez göstermiş oldular.

2021 yılını geride bırakırken geçen, yaz Sussex'lerin düğün fotoğrafçısı Alexi Lubomirski tarafından California'daki evlerinde çekildi. Meghan, Lili'yi havaya kaldırırken ve ağabeyi Archie, Harry'nin kucağına otururken çekilmiş fotoğrafta, Sussex'lerin gülümseyen mutlu halleri dikkat çekti.

Markle, Noel kartının üzerinde "Mutlu Noeller. Bu yıl 2021'de kızımız Lilibet dünyaya geldi. Archie bizi 'anne' ve 'baba', Lili de aile yaptı. 2022'yi dört gözle beklerken  Afganistan'dan taşınanlardan ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan Amerikalı ailelere kadar aileleri onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık" notunu yazdı.



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