Hatay ‘itirafını’ unuttu: Erdoğan'dan 'hiçbir ayrım yapmadan bölgeyi ayağa kaldırıyoruz' açıklaması

Hatay’da yaptığı konuşmada “Merkezi yönetimle yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez” ifadelerini kullanan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da bu ifadelerini ‘unuttu’. Erdoğan “Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızla ayağa kaldırmaya çalıştık” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:54
Hatay ‘itirafını’ unuttu: Erdoğan'dan 'hiçbir ayrım yapmadan bölgeyi ayağa kaldırıyoruz' açıklaması
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan,“Seçime bölgemizde yaşanan krizlere rağmen bir yıl gibi kısa sürede tüm bu çalışmalara imza attık. Elimizde olmayan sebeplerle ortaya çıkan eksiklikleri de telafi etme çabasında olduk. Bundan sonra da tüm depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Deprem gibi bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızla ayağa kaldırmaya çalıştık. Depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Sizler Şanlıurfa'da nasıl büyük bir fedakarlıkla çalıştığımızı biliyorsunuz. Biz meseleye nasıl siyasi kazanım elde ederim zihniyeti ile değil, vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırım anlayışıyla yaptık” ifadelerini kullandı.

HATAY ‘İTİRAFI’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde Hatay’da yaptığı konuşmada “Merkezi yönetimle yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın söz konusu ifadelerine tepki yağdı. 


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