Erkan Baş'tan Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert tepki

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:23

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da FOX TV yayınına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı konuşmada kullandığı, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" ifadelerine tepki gösteren Baş, şunları söyledi:

"Bizim Can Atalay'ı aday yaparken amacımız buradaki insanların sesi olmasıydı. Şimdi suçlu suçunu biliyor ve bunu bir tehdit aracı olarak kullanıyorsa Can Atalay'ı içeride tutmak için her şeyi yapacaktır. Bu iktidar sizi çaresiz durumda bırakmak için Can'ı içeride tutuyor. TİP elinden gelen her şeyi buranın tekrar ayağa kalkması için seferber edecek. Bu süreçte sorumluluğu olan herkesten hesap sormaya devam edeceğiz."