Erdoğan, 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi'ni ikinci kez sahiplendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi'ni AKP'nin yaptığını ortaya attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:40
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Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran Üniversitesi'nin AKP döneminde kurulduğunu öne sürdü. 

Erdoğan, 2023 yılının Nisan ayında Şanlıurfa temel atma töreninde de aynı açıklamayı yapmıştı. Ancak, Harran Üniversitesi'nin kurulduğu 1992 yılında henüz AKP kurulmamıştı. AKP, 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu.


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