Hatay’da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:53

Güncelleme: 16.06.2023 - 14:53

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Topraktutan Hudut Karakolu mevkisinde sınır hattında devriye atan askeri araç devrildi.

Kaza yerine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisine sıkışan ve hafif yaralı olan 4 personel kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulansta müdahalesi yapılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.