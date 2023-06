Hataylı depremzede destek bekliyor: Yaz okulu açılsın

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketinin üzerinden 4 ay 11 gün geçti. Geçen uzun süreye rağmen birçok sorun çözüm bekliyor. Bu sorunların başında gelen eğitimin durması nedeniyle Hatay’daki aileler ve öğrenciler endişeli.

Cumhuriyet’e konuşan ve depremde kırtasiyesinin bulunduğu bina ağır hasar alan Güneş Utkan (32), “Ortaokul mezunuyum, bu yüzden çocuklarımı okutmak istiyorum, kırtasiye açmamın en büyük nedeni bile bu” dedi. Eşinin de mobilya mağazasının yıkıldığını ve oradan kurtardıkları eşyalarla yeni bir yer inşa etmeye çalıştıklarını belirten Utkan, “Çocuklarım da babalarına yardım ediyor çünkü şu an eğitim olmadığı için yapacakları bir şey yok” ifadelerini kullandı. Birçok sorunla başa çıkmaya çalıştıklarını ama en çok eğitim sorunundan etkilendiklerini belirten Utkan, “Çünkü çocuklarımızın geleceği her şeyden daha önemli. Bir an önce telafi döneminin başlamasını istiyoruz. Endişeli ve ağlamaklıyız” dedi.

“PSİKOLOJİLERİ İYİ DEĞİL”

Üç çocuk annesi Pelin Demirkol (37) da maddi nedenlerden ötürü kendisi okuyamadığı için hayattaki en büyük isteğinin çocuklarının okuması olduğuna dikkat çekti. Ağır hasarlı evlerinin ikinci depremde yıkıldığını belirten Demirkol, şunları söyledi:

“15 yaşındaki büyük oğlunu Tekirdağ’a dayısının yanına yolladım. Çünkü burada yapacağı bir şey yok. 7 yaşındaki küçük oğlum ise çadırdan bile çıkmıyor. Kimseyle konuşmuyor. Psikolojileri hiç iyi değil. Çevre köylerde bazı okulların açık olduğunu duyuyoruz. Çocuklarımın okulunun yalnızca çatısı hasarlıydı. ‘Çatıyı onarınca okulu açacağız’ dediler, sonrasında hiçbir gelişme yaşanmadı.”

“ÖNCEDEN HAYALLERİM VARDI”

Depremde ağır hasar alan evinden duvarın patlaması ile kurtulan lise öğrencisi Ceylan K. (16) ise depremden beri kitap açamadıklarını ve yazın açılacak telafi dönemi ile eksiklerini gidermek istediklerini söyledi. Normalde sayısal bölümünü tercih etmek istediğini belirten Ceylan, “Ancak dil bölümünü seçeceğim. Çünkü sayısal ile ilgili açığımı kapatabileceğimi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Yaşanan sürecin kendilerini her anlamda etkilediğinin altını çizen Ceylan sözlerini “Önceden hayallerim vardı, şimdi yalnızca bir okulu kazanıp gitmek istiyorum. Arkadaşlarım ya öldüler ya da başka şehirlere gittiler. Yapacak hiçbir şeyimiz yok şu an” diyerek tamamladı.