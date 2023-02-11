Hatay'da 17 yaşındaki genç enkazdan 136 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 17 yaşındaki Bekir Doğu, 136'ncı saatte kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:00
Hatay'da 17 yaşındaki genç enkazdan 136 saat sonra kurtarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kuyular Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışma yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore arama kurtarma ekipleri, dinleme çalışması sonucu enkaz altında sağ olanlar bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla depremden 136 saat sonra Doğu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Bekir Doğu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Gencin annesi Emine Doğu'nun da enkaz altında olduğu ve ekiplerin anneyi çıkarmaya çalıştığı belirtildi.


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