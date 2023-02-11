Antakya'da günler sonra gelen mucize... Aliye bebek enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:56
Antakya'da günler sonra gelen mucize... Aliye bebek enkazdan kurtarıldı
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Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 133. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı. Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi.

Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.


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