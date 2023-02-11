Antakya'da günler sonra gelen mucize... Aliye bebek enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 133. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı. Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi.
Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.
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