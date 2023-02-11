İskenderun’da enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama- kurtarma çalışmaları biten binalarda enkaz kaldırma işlemi başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:45
İskenderun’da enkaz kaldırma çalışmaları başladı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, çalışmaların bittiği binalarda ise iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Ağır hasarlı binaları vinç yardımıyla tutan ekipler, kepçeler yardımıyla da molozları kamyonlara yüklüyor.

 

İlçenin bir bölümüne elektrik ve suların verildiği öğrenilirken, binalarda yakınlarını kaybedenlerin enkaz çalışmalarını korku dolu gözlerle izlediği görüldü. 


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