Hatay'da 2 mahalleye kuduz karantinası!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:04

Güncelleme: 27.04.2024 - 11:04

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi’nde sahipsiz bir köpek, 22 Nisan'da bir çiftlikte büyükbaş hayvanlara saldırdı. Çiftlik işletmecisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından saldırgan köpek yakalanarak müşahede altına alındı. Köpek karantina altındayken 23 Nisan'da öldü.

KUDUZ ŞÜPHESİ SAPTANDI

Hayvanın ölüm sebebi kuduz şüphesiyle kayıt altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Adana’da yapılan analiz sonucunda köpeğin 'kuduz' olduğu saptandı. Konuyla ilgili yönetmelikler ve kararları doğrultusunda tüm kurumlarca koordineli olarak işlemlere başlandı.

Meydancık Mahallesi ve bitişiğindeki Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların ilçe ve büyükşehir belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına karar verildi.

ISIRIK VAKALARI TAKİP EDİLECEK

Hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatıyla irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilerek tüm tedbirler alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.