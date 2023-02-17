Hatay'da 2 mucize... Mustafa ve Mehmet 261 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:17

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:17

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerden Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Akademi Hastanesi’nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama- kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı. Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı'yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı.

"NAZLI ENKAZDAN ÇIKTI MI?"

Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, arama- kurtarma ekibinin telefonla aradığı yakınıyla konuştu. Depremin 11'inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye sordu. 'Herkesin iyi olduğu' yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Mehmet Ali Şakiroğlu’nun deprem gecesi oğlu Aziz Yusuf’u hastaneye getirdiği, depremin ardından eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz'ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

"BİZE YALAN SÖYLEDİ"

Oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen ve yakın zamanda soyadını değiştirdiği öğrenilen baba Mustafa Boyraz, "Burada olduğuna, hayatta olduğuna ümidim vardı. Bugün yine dedim, aynen burada. Saat 20.00’de buradan çıktım. O zaman da ümidim vardı. Oğlu Aziz Yusuf’u hastaneye getirmişti. Çocuğu şu an iyi evimizde. Ben çok sevindim. Allah Türkiye’yi sevindirsin. Ben kendim de burada enkazdan çıktım. Ben ilk gün kendi imkanlarımla öbür kapıdan kurtuldum. Eşi ve çocuğu da ilk gün çıkarıldı" diye konuştu.

Hastane önüne gelen Mehmet Ali Şakiroğulu aynı isimli kuzeni Mehmet Ali Şakiroğulu ise "Kafeteryada oturduğumuz sırada babam dışarı doğru çıkarken depreme yakalandık. Hastane sahibine ‘ağabey herkesi boşalttınız mı’ diye sorduk. Bize ‘boşalttık’ dedi. Bugün 2 bebek, 1 de kadın enkazdan çıktı. Amcamın oğlu da buradan çıktı. Hastane sahibinin vicdanına kalmış bir şey. Bize yalan söyledi" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261’inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor.”

Enkazda arama çalışmaları devam ediyor."