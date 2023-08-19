Hatay'da 20 yaşındaki Emrullah'ın acı ölümü: Seyir halindeki traktörden düştü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşen Emrullah Kazan (20), yaşamını yitirdi.
Çaylı Mahallesi'nde, öğleden sonra E.Y. yönetimindeki 31 VT 501 plakalı traktörde yolcu konumuda bulunan Emrullah Kazan, dengesini kaybederek araçtan düştü.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Kazan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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