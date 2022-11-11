Hatay’da 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA
11 Kasım 2022 Cuma, 15:56
Hatay’da 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Güzelburç Mahallesi'nde bulunan işyerinde yapılan aramada 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

Olayla ilgili olarak B.M. hakkında adli işlem yapıldı. 

 


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