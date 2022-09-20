Piyasaya sahte fatura süren akaryakıt bayilerine darbe

20 Eylül 2022 Salı, 12:25

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele özel ekibince akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar sonucu beş aylık dönemde milyonlarca liralık vergi kaçakcılığı yapıldığını saptadı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, piyasada usulsüz faaliyet yürüten 13 akaryakıt dağıtım şirketi ve bağlantılı çok sayıda bayinin usulsüz faaliyetleri ortaya konuldu.

39 BAYİ SAHTE FATURA DÜZENLEDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, EPDK lisanslı 39 bayinin sahte fatura düzenlediği, hiçbir gerçek faaliyeti olmadığı halde piyasaya 5 ayda toplam 2,6 Milyar Türk Lirası tutarında sahte fatura sürdükleri saptandı.

Tespit edilen usulsüzlüklere yönelik ilgili kurumlara hemen bilgi verilmiş ve bu kurumlarca 39 bayi hakkında Vergi Usul Kanununun 160/A maddesi gereğince mükellefiyetleri sonlandırılarak EPDK lisanslarının iptal edilmesi ve firmaların vergi incelemelerine sevk edilmelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Açıklamada, "Beş ayda 39 firma tarafından piyasaya sürülen sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 milyar Türk Lirası kamu zararına neden olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.