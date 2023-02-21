Son dakika... Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 19:17

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 19:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.06'da Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.