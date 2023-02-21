Son dakika... Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.06'da Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-02-21
Saat:19:06:48 TSİ
Enlem:36.146 N
Boylam:36.074 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/IcZKYeQvwY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye jet yanıt
- Bir hafta önce uyarmış
- Müteahhit lobisi: Seçim ertelensin!
- Bölgede nerelerde yeni deprem riski var?
- Antalya Valiliği, 'deniz kıyısı' uyarısını kaldırdı
- 'Bir tane daha...'
- Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- Kurdukları düzenin altında kaldık