Hatay'da 700 yıllık tarihi Meryem Ana Kilisesi depremde yıkıldı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:05

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:25

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 11 il afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesinde binlece bina yıkılırken çok sayıda bina ise hasar aldı. Tarihi yapıların da aralarında bulunduğu binalarda hasar tespit çalışmaları ilk günden itibaren devam ediyor.

Depremin etkisiyle Hatay'ın Antakya ilçesinin Tokaçlı köyünde bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı. Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görülürken kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.

“KİLİSEMİZ 3 SENE ÖNCE RESTORE OLDU AMA...”

Kilisenin 700 yıllık bir tarihinin olduğunu söyleyen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, “Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı. Bazı evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Kilisemizin tarihi çok eski, yaklaşık 700 yıllık. Dedelerimiz, karşıki dağlardan katırlar üzerinde taşları taşıyarak bu kiliseyi yapmışlar. Bazı değerli eşyalarımız enkazın altında duruyor, yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kilisemiz tarihi eser sayıldığı için biz müdahale edemiyoruz” dedi.