Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı, deprem sonrası büyük hasar gördüğü tespit edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın simgelerinden ve turistlerin mutlaka uğradığı yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı da depremde büyük hasar gördü.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya da içinde olmak üzere çevredeki 10 ilde etkisi görüldü. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş kadar büyük hasar gören Hatay'da çok sayıda yapı yıkıldı ve binalarda ağır hasar meydana geldi.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Hatay'da, Antakya ilçesine gelen turistlerin gittiği yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte büyük hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı'nın yanında bulunan bazı evlerin yerle bir olduğu görüldü.
Tarihi Uzun Çarşı'nın deprem sonrasındaki hali havadan görüntülendi.
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