Hatay'da 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T. yakalandı. Şahıs, cezaevine konuldu.

AA
18 Kasım 2022 Cuma, 10:20
Hatay'da 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 3 ayrı dosyadan hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YERİ BELİRLENDİ

Hükümlünün Aksaray Mahallesi'nde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla H.T'yi yakaladı.

H.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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