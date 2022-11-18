Hatay'da 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T. yakalandı. Şahıs, cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 3 ayrı dosyadan hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Hükümlünün Aksaray Mahallesi'nde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla H.T'yi yakaladı.
H.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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