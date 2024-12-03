Hatay'da acı olay: Servis ile çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

Hatay’da servis midibüsüyle çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Hatay'da acı olay: Servis ile çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:01

Feci kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde yaşandı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan Yunus Kara’nın kullandığı motosiklet, servis midibüsüyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kara’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Etiketler: #hatay

İlgili Haberler

Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ta 3 eksik!

Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ta 3 eksik!
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galibiyet hasreti 5 maça çıktı: Beşiktaş, Hatayspor ile puanları paylaştı!

Galibiyet hasreti 5 maça çıktı: Beşiktaş, Hatayspor ile puanları paylaştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler