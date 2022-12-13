Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, antrepo çatısının çökmesi sonucu buğday altında kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun'a bağlı Sarıseki Mahallesi'nde buğday depolanan özel bir firmaya ait antrepoda TIR'lara yükleme yapıldığı sırada antreponun çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.
Bu sırada depoda bulunan ve yükleme yapan TIR sürücüsü Mehmet Morca ile kepçe operatörü Ahmet S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan buğday altında kalan ve yoğun çabalar sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırılan TIR şoförü Mehmet Morca hayatını kaybetti.
Morca'nın buğday altından çıkartılma çabaları bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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