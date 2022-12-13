Gaziantep’te inşaat işçisinin ölümünde 'sahte içki' şüphesi

Gaziantep’te, içtiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Mehmet Ali Uğur (47), hayatını kaybetti.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 13:40
Gaziantep’te inşaat işçisinin ölümünde 'sahte içki' şüphesi
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Düztepe Mahallesi’nde inşaat işçisi olan Mehmet Ali Uğur, iddiaya göre geç saatte sahte içki içti. Bir süre sonra Uğur’un fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık görevlileri, zehirlenme şüphesiyle Uğur’u Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uğur, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Uğur’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Uğur’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Uğur’un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.


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