Hatay'da antrepo yangını '30 saat' sonra kontrol altına alındı

10 Haziran 2022 Cuma, 12:11

Narduzu Mahallesi'nde gümrük mallarının bulunduğu antrepoda, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, antrepoyu tamamen saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

HELİKOPTER MÜDAHELE ETTİ

Yükselen dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü. Kereste, pamuk ve plastik maddelerden oluşan gümrük mallarının bulunduğu antrepoya havadan helikopterle karadan ise itfaiye araçları ve arasözler ile müdahale edildi.

Ekipler, 30 saat süren çalışmanın ardından alevleri bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.