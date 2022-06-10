Hatay'da antrepo yangını '30 saat' sonra kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan antrepoda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 30 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 12:11
Hatay'da antrepo yangını '30 saat' sonra kontrol altına alındı
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Narduzu Mahallesi'nde gümrük mallarının bulunduğu antrepoda, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, antrepoyu tamamen saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

HELİKOPTER MÜDAHELE ETTİ

Yükselen dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü. Kereste, pamuk ve plastik maddelerden oluşan gümrük mallarının bulunduğu antrepoya havadan helikopterle karadan ise itfaiye araçları ve arasözler ile müdahale edildi.

Ekipler, 30 saat süren çalışmanın ardından alevleri bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


hatay Yangın itfaiye
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