CHP’li Murat Bakan, TBMM'de polis intiharları ve tarikat örgütlenmelerini gündeme getirdi
CHP’li Murat Bakan, Soylu’nun Meclis’te yanıt veremediği “tarikat örgütlenmeleri” için çarpıcı iddialarda bulundu. “Jandarmanın görev kıyafetinin siyah olmasında Menzil tarikatının etkisi oldu mu” diye soran Bakan, “FETÖ’den boşalan yerlere cemaat ve tarikatlar yerleştirildi. Jandarmada cemaatlerin çekişmesi yaşanıyor” dedi.
İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde “polis intiharları ve tarikat örgütlenmeleri” de gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı.
Bakan, polis intiharlarına ilişkin Soylu’ya “Bunlar intihar değil cinayet, faili de sizsiniz” dedi. Soylu ise “FETÖ ağızlısın” şeklinde karşılık verdi. Soylu’nun yanıtına karşılık ise Bakan, polis ve jandarma içerisindeki tarikat örgütlenmeleri iddialarını anımsattı. Bakan, şunları kaydetti: “Polisin, askerin hakkını savunuyorum diye zoruna gidiyor Soylu’nun. Mesela jandarmanın 1 No.lu harici elbisesi (Jandarmanın görev kıyafeti) neden siyah oldu? Kim önerdi? Bunda Menzil tarikatının renginin siyah olmasının etkisi var mı? Bu ve buna benzer çok soru var yanıtlanması gereken. Kadrolar bölüştürülüyor. FETÖ’den boşalan yerlere hızla başka cemaat ve tarikatları yerleştirme yoluna gittiler.”
CHP’li Bakan, “Jandarma Personel Başkanlığı’nda bir cemaatin, istihbarat başkanlığında başka bir cemaatin etkin olduğu, bu cemaatler arasında özellikle atama dönemlerinde sert fikir ayrılıklarının yaşandığı iddiaları, bazı rütbelilerin ‘şeyhi gözlerine sürme çektiği’ için kendisi de gözlerine sürme çekerek içtimaya çıktığı” iddialarını da anımsattı.
SOYLU’YU DEĞİL VALİYİ ARAMIŞ
Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP’li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstiklal Caddesi’ndeki saldırıya ilişkin Soylu’yu değil İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı aradığını öne sürdü. TİP’li Ahmet Şık, “Reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor?” dedi.
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