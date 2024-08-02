Hatay'da barınma hakkı mitingi: 'Hatay halkı barınamıyor'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:02

Güncelleme: 02.08.2024 - 19:04

Deprem sonrası verilen konut sözlerinin tutulmaması, kira desteğinin kesilmesi ve Rezerv Alan uygulaması ile barınma sorunu daha da belirsizleşen Hatay'da yarın barınma hakkı mitingi yapılacak.

Yurttaşlar miting için saat 16.00'da Doğuş Okulları Önü/Maksim'de toplanacak. Ardından saat 17.00'de mitingin yapılacağı Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu önüne yürüyüş başlayacak.

Mitingi organize eden Barınma Hakkı Platformu'nun üyesi Ece Doğru, eylem öncesi Cumhuriyet'e konuştu.

Depremin üzerinden aylar geçtiğinin ve Hatay halkının barınamadığının altını çizen Doğru, "Verilen sözler tutulmadı ve tutmayacakları apaçık ortada. Üstüne sağlam evlerimizi rezerv yağması ile elimizden almaya kalkıyorlar" ifadelerini kullandı.

"SESİMİZİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

"Rezerv alan yasasıyla bizleri evet/hayır ikileminde bırakanlara, bunca ekonomik zorlukta kira yardımımızı kesenlere, bir senede teslim sözü verilen kalıcı konutları hâlâ teslim etmeyenlere, sağlam binalarımızı dahi yıkanlara, mahallelerimize, kentimize göz dikenlere, ranta, talana dur demek için Hatay halkı bir araya geliyor" diyen Doğru, gazetemiz aracılığıyla "Hatay’a memleketimize, mahallemiz,sokağımız ve evimize sahip çıkmak için yüreği burada atan herkesi mitingimize, sözünü söylemeye, sesimizi yükseltmeye bekliyoruz" çağrısında bulundu.