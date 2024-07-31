Hatay'da 'insan' vahşeti: Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürüklemesi tepkilere neden oldu.
İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Henüz kimliği belirlemeyen kamyonet sürücüsü hızla giderken arkasına bağladığı köpek de kilometrelerce sürüklendi. Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.
Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp cezalandırılmasını istedi.
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